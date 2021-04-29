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У православных сегодня Чистый четверг

Это особый день Страстной седмицы. По Евангелию, в этот день прошла тайная вечеря, омовение Иисусом ног своих учеников, установление таинства Евхаристии. В храмах в этот день проходит чин омовения ног 12 священникам, который проводит настоятель церкви. В домах принято наводить порядок, уже можно печь куличи и красить яйца.

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