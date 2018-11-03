У православных сегодня день поминовения предков

У православных сегодня Поминальная родительская суббота, или Дзяды. День памяти, в основе которого лежит древний народный обычай поминовения умерших предков. Согласно канонам, Дзяды наступают на третью субботу после Покровов. В церквях сегодня проходят поминальные службы, верующие подают записки об упокоении и ставят свечи.