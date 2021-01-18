У православных сегодня Крещенский сочельник

Накануне одного из двенадцати великих праздников церковного календаря - Богоявления - во всех православных храмах прошли богослужения с освящением воды. С утра священники опустили престольный крест в чан с водой, тем самым освятили ее. Уже сегодня с полудня верующие начали традиционно набирать святую воду в специально оборудованных точках при храмах. Завтра главный день праздника, освященными будут открытые водоемы и купели.



