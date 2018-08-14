У православных сегодня - Медовый Спас

По традиции пасечники в этот день угощают медом, в храмах проводят торжественные богослужения. В Беларуси открываются долгожданные ярмарки и фестивали. В нашей стране производством меда заняты десятки тысяч пчеловодов.

Рассказывает Наталья Бордиловская.

Чтобы безопасно подойти к пчелам, защитного костюма мало. Нужен дымарь. Насекомое испугается, начнет спасать мед и не будет жалить. 50 укусов за лето - норма для пчеловода. Опасно, когда на человека нападают 200 пчел. Они не терпят суеты и побочных запахов, особенно алкоголя. "Агрессивность пчел зависит от породы: самые злые - африканские (их разводят по всему миру). А самые хорошие - мои", - считает пчеловод с 20-летним стажем Леонид Демкин. В ульях он держит русские, украинские и карпатские семьи. До первого Спаса уже собрал мед, теперь готовит питомцев к зиме.

В одном пчелином домике могут проживать от 60 до 100 тысяч пчелок. За сезон они собирают от 100 до 120 килограммов меда. К празднику Медовый Спас хозяин-пчеловод должен собрать весь мед, но не весь забирать себе. Около 20 килограммов - это с ведро - отдать самим пчелам, чтобы они кормили своих детишек.

Из 20 тысяч пчеловодов Беларуси Демкин - единственный, кто создал пчелиную аптеку и музей пчел. В коллекции - эволюция ульев: самая древняя деревянная колода с Пинщины, ей 250 лет. Есть домик из 1905 года. Сотни экспонатов - пчеловодные костюмы, дымари, рамки. Интерьер дома и каждый предмет в нем - также с пчелиной тематикой.

Пчеловодному делу покровительствуют две иконы: православная - Зосимы и Савватия, католическая - Марии Регины. Во всех религиях мира производство меда - дело Божие. Из воска делают свечки. В основе целебных монастырских настоек - пчелиные продукты. Пчела для верующих - образец трудолюбия и коллективизма. Мед - священный продукт, который разрешено употреблять даже в пост.