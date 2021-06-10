У православных сегодня один из двенадцати главных праздников церковного календаря - Вознесение Господне

Дата связана с празднованием Пасхи и отмечается на сороковой день после нее. В день Вознесения верующие вспоминают евангельское событие на горе Елеон, где Христос благословил своих учеников и вознесся на небо. В народном календаре день Вознесения считается датой прихода настоящего лета.