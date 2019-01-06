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У православных Сочельник - в церквях и домах верующих последние приготовления к большому празднику
Храмы убраны елями. Священнослужители накануне большой всенощной. Навечерие Рождества продлится несколько часов, после чего наступит праздничная Литургия, которая пройдет во всех православных храмах Беларуси. По традиции до появления первой звезды принято соблюдать строгий пост, первым блюдом по завершении которого должно быть сочиво, или кутья (каша из зерна с фруктами и медом). В центре же ожидания Рождества не щедрый стол, а предстоящая большая духовная радость, которую принято делить со всей семьей.
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