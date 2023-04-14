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У православных Страстная пятница

У православных сегодня Страстная пятница. В этот самый тяжелый и скорбный для верующих день вспоминают осуждение Христа на смерть, его мучения и распятие на кресте. Во всех церквях проходят богослужения с выносом Плащаницы: икону почившего Христа выносят из алтаря и устанавливают на украшенное цветами возвышение в центре храма. Страстная, или Великая, пятница - день строгого поста.

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