У православных Страстная пятница

У православных сегодня Страстная пятница. В этот самый тяжелый и скорбный для верующих день вспоминают осуждение Христа на смерть, его мучения и распятие на кресте. Во всех церквях проходят богослужения с выносом Плащаницы: икону почившего Христа выносят из алтаря и устанавливают на украшенное цветами возвышение в центре храма. Страстная, или Великая, пятница - день строгого поста.