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У православных - Святая Троица
Cегодня у православных - Святая Троица. Один из двенадцати главных праздников годового календаря называют еще Пятидесятницей или Зелеными святками. Церкви празднично украшены ветвями деревьев и цветами. Священство, одетое в зеленого цвета одежды, проводит торжественные богослужения, освящая букетики из аира. С ними традиционно на Троицу в храмы приходят верующие. По народным традициям в старину на пятидесятый день после Пасхи устраивали пышные застолья, хороводы и предсказывали погоду на осень. Дождь и сырость в Троицын день - к теплой осени и солнечному бабьему лету.
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