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У православных - Великая суббота
Вспомнить погребение Христа, переосмыслить приоритеты и увидеть главное чудо христианского мира. Сегодня - последний день перед Воскресением Христовым. По канону, православные готовятся к всенощным службам и освящают праздничные куличи. В этом году священнослужители рекомендуют быть осторожными при посещении храма из-за сложившейся эпидобстановки. Присоединиться к молитвам и ожиданию Светлого Воскресения можно через прямые трансляции телеканалов. За схождением Благодатного огня в храме Гроба Господня можно наблюдать в прямой трансляции на "НТВ-Беларусь". Сигнал из Иерусалима в 13:00.
Ночное пасхальное богослужение увидим впервые из Жировичского монастыря. Эфир будут вести наши коллеги - телеканал СТВ - в 23:30. А главное богослужение на Светлое Христово Воскресение по традиции на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" состоится ближе к полуночи - в 23:45.
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