У православных верующих и католиков сегодня день поминовения усопших. У католиков традиционно - 2 ноября. В православии день поминовения приходится на ближайшую субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского. Перед праздником принято наводить порядок на могилах своих родных и близких и читать молитву об упокоении души.



