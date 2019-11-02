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У православных верующих и католиков сегодня день поминовения усопших

У православных верующих и католиков сегодня день поминовения усопших. У католиков традиционно - 2 ноября. В православии день поминовения приходится на ближайшую субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского. Перед праздником принято наводить порядок на могилах своих родных и близких и читать молитву об упокоении души.

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