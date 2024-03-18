У православных верующих начался Великий пост: самый долгий и строгий. Он продлится 7 недель и завершится 5 мая празднованием Воскресения Христова. В пост принято отказываться от развлечений и соблюдать умеренность в еде. Важна и духовная работа над собой. Глубинная сущность поста в том, чтобы человек возвысился нравственно, очистил свою душу, проникся любовью и милосердием к окружающим.