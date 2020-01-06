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У православных верующих Рождественский сочельник
Храмы по всей Беларуси готовы к всенощной службе. Наша съемочная группа находится у главного православного храма - Свято-Духова кафедрального собора.
На прямую связь выходит Александра Кавелич. У нее узнаем, как проходит подготовка к Рождеству (прямое включение). Храмы украшены к празднику по-особому. Еловыми ветвями. А вертепы иллюстрируют библейские сюжеты. Тысячи верующих в разных уголках страны в предвкушении Рождества Христова. Семьи направляются в приходы, чтобы с открытой, чистой душой встретить один из главных церковных праздников!
Здесь, у Свято-Духова кафедрального собора в центре Минска, также многолюдно, и в сочельник царит особая атмосфера. Именно так называют канун Рождества. Это самый строгий день 40-дневного поста. Его принято проводить в окружении семьи, но не за щедрым столом - постным, и с молитвой. Вечером православные верующие собираются на службу в храм.
Рождественская служба в Свято-Духовом кафедральном соборе
В главном храме страны литургию возглавит Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел. К слову, сегодня священнослужители одеты в праздничные бело-золотые одеяния, звучит хор.
Службу, которая проходит здесь, в стенах Свято-Духова кафедрального собора, смогут увидеть и тысячи зрителей. Для этого рядом работают передвижные телевизионные станции. Трансляцию праздничного богослужения сразу после
покажут на телеканалах
и
.
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