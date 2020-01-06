У православных верующих Рождественский сочельник

Храмы по всей Беларуси готовы к всенощной службе. Наша съемочная группа находится у главного православного храма - Свято-Духова кафедрального собора.



На прямую связь выходит Александра Кавелич. У нее узнаем, как проходит подготовка к Рождеству (прямое включение). Храмы украшены к празднику по-особому. Еловыми ветвями. А вертепы иллюстрируют библейские сюжеты. Тысячи верующих в разных уголках страны в предвкушении Рождества Христова. Семьи направляются в приходы, чтобы с открытой, чистой душой встретить один из главных церковных праздников!







Здесь, у Свято-Духова кафедрального собора в центре Минска, также многолюдно, и в сочельник царит особая атмосфера. Именно так называют канун Рождества. Это самый строгий день 40-дневного поста. Его принято проводить в окружении семьи, но не за щедрым столом - постным, и с молитвой. Вечером православные верующие собираются на службу в храм.

