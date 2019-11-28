У православных верующих сегодня начался Рождественский пост

У православных верующих сегодня начинается Рождественский пост. Продолжится он сорок дней и завершится на светлый праздник Рождества Христова. В эти дни церковь предлагает не только воздерживаться от употребления мяса, яиц, молочных продуктов, но особенное внимание прежде всего направить на духовное очищение и обогащение. В эти дни необходимо чаще посещать богослужения, молиться и причащаться. А также наладить отношения с родными и отпустить обиды.