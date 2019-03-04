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У православных верующих сегодня начинается Масленичная неделя

Время лакомств, развлечений и проводов зимы. У православных верующих сегодня начинается Масленичная неделя. Понедельник сырной седмицы принято ходить в гости к сватам, делиться своими рецептами. Наши предки считали, что от того, насколько веселыми и сытными будут эти дни перед постом, зависит успех всего года.


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В агроусадьбах встречают весну колоритно - с хороводами, мастер-классами от ремесленников, народными играми с масленичным столбом и, конечно, фольклорными песнями. Народные гуляния пройдут во всех районах столицы. Главная площадка развернется у Дворца спорта 9 марта в полдень.

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