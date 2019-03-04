Время лакомств, развлечений и проводов зимы. У православных верующих сегодня начинается Масленичная неделя. Понедельник сырной седмицы принято ходить в гости к сватам, делиться своими рецептами. Наши предки считали, что от того, насколько веселыми и сытными будут эти дни перед постом, зависит успех всего года.

