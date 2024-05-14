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У православных верующих сегодня Радуница
У православных верующих сегодня Радуница - день поминовения усопших, который приходится на вторник второй пасхальной недели, пишет БЕЛТА.
Название праздника происходит от слова "радость", которую принесло всем Воскресение Господне.
Особое место Радуницы в годичном круге церковных праздников - сразу после Светлой пасхальной недели - как бы предписывает христианам не предаваться скорби из-за смерти близких, а наоборот, радоваться их рождению в новую жизнь - жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная Иисусом Христом, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.
В этот день в церквях совершается праздничная служба: впервые после Пасхи звучит заупокойная молитва, к которой прибавляются пасхальные песнопения. Для поминовения близких верующие в храме подают записки с их именами, ставят свечи с молитвой об упокоении усопших, приносят продукты на "канун" (подсвечник в форме стола, который стоит перед Распятием).
Молясь за усопших, живые делятся с ними пасхальной радостью о воскресшем Христе Спасителе. На Радуницу обязательны обрядовые блюда - поминальная постная кутья с медом, крашеные пасхальные яйца, куличи, блины, медовые пасхальные пряники.
Поминовение совершается и на кладбищах. Могилу прибирают, зажигают на ней свечу в память об усопшем. Обязанность любого православного христианина в этот праздник - молить Господа об упокоении душ родных и близких. Дома перед поминальной трапезой необходимо почитать заупокойные молитвы из молитвослова.
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