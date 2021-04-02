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У представителей католической конфессии сегодня Великая пятница
Великая пятница сегодня у представителей католической конфессии. Верующие первыми встретят праздник светлой Пасхи уже в это воскресенье. А сегодня в костелах вспоминают о страданиях Христа по дороге на Голгофу и о смерти Спасителя. Это самый строгий день Великого поста. Наблюдать за предпраздничными трансляциями смогут и зрители телеканала "Беларусь 3".
В архикафедральный костел имени Пресвятой Девы Марии перенесемся в 19 часов. Наши зрители смогут следить за ходом священного пасхального триденствия.
На Великую или Страстную пятницу в режиме реального времени покажут и крестный ход с участием Папы Римского Франциска. Начало трансляции на "Беларусь 3" ближе к полуночи - в 23:35.
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