У представителей католической конфессии сегодня Великая пятница

Великая пятница сегодня у представителей католической конфессии. Верующие первыми встретят праздник светлой Пасхи уже в это воскресенье. А сегодня в костелах вспоминают о страданиях Христа по дороге на Голгофу и о смерти Спасителя. Это самый строгий день Великого поста. Наблюдать за предпраздничными трансляциями смогут и зрители телеканала "Беларусь 3".



В архикафедральный костел имени Пресвятой Девы Марии перенесемся в 19 часов. Наши зрители смогут следить за ходом священного пасхального триденствия.



На Великую или Страстную пятницу в режиме реального времени покажут и крестный ход с участием Папы Римского Франциска. Начало трансляции на "Беларусь 3" ближе к полуночи - в 23:35.



