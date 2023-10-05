У представителей Ульяновской области повышенный интерес к промышленной продукции столичных предприятий

В Ульяновске располагается крупнейшее самолетостроительное предприятие, которое производит Ил-76, располагается большой завод по производству композитного крыла. И в авиации мы рассчитываем на очень серьезное увеличение кооперации с белорусскими предприятиями. В целом больше всего наше предприятие интересует сотрудничество в машиностроении и электронике. Мы рассчитываем на кооперацию. С нами приехали очень интересные предприятия: датчики давления, обработчики металлов, станкостроители.

Игорь Рябиков, гендиректор Центра компетенций развития промышленности (Ульяновск, Россия)