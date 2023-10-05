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У представителей Ульяновской области повышенный интерес к промышленной продукции столичных предприятий
Продолжается визит делегации правительства Ульяновской области в регионы Беларуси. Сегодняшний день гости из России посвятили Минску. По традиции губернатор Алексей Русских вместе с руководством белорусской столицы отдал дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Совместная делегация возложила цветы к обелиску на площади Победы.
Мы также посетили Брестскую крепость, более того, договорились с губернатором Брестской области Шулейко, что обязательно наладим обмен школьниками. У нас в Ульяновской области ленинские места, тоже очень много музеев. Я думаю, что детишкам из Брестской области и в целом Республики Беларусь очень интересно посетить.
Повышенный интерес представителей Ульяновской области к промышленной продукции столичных предприятий. Так, на заводе "Горизонт" делегации показали разработки холдинга для машино- и авиастроения. А среди ноу-хау и прозрачный телевизор. И сегодня же российский губернатор лично смог оценить линейку дорожной и коммунальной техники "Амкодор". Холдинг подписал соглашение о сотрудничестве с Ульяновской областью.
В Ульяновске располагается крупнейшее самолетостроительное предприятие, которое производит Ил-76, располагается большой завод по производству композитного крыла. И в авиации мы рассчитываем на очень серьезное увеличение кооперации с белорусскими предприятиями. В целом больше всего наше предприятие интересует сотрудничество в машиностроении и электронике. Мы рассчитываем на кооперацию. С нами приехали очень интересные предприятия: датчики давления, обработчики металлов, станкостроители.
Насыщен этот день и культурной программой. В 19:00 в зале Белгосфилармонии выступит Ульяновский государственный симфонический оркестр.
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