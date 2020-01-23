У приехавшей из Китая белоруски коронавируса не обнаружено

У белоруски, которая приехала из Китая, коронавируса не обнаружено. Об этом нам сообщили в Министерстве здравоохранения. Известно, что накануне девушка была доставлена в Минскую инфекционную больницу с высокой температурой, болями в мышцах и кашлем. Пациентка рассказала, что 20 января вернулась из Шанхая. Сейчас она находится в отдельном боксе. У девушки подтвержден вирус гриппа В.