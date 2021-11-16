У пропускного пункта "Брузги" развернулось целое противостояние мигрантов и польских силовиков

Ситуация на белорусско-польской границе сегодня накалилась до предела. У колючей проволоки польского погранперехода с белорусской стороны - это пропускной пункт "Брузги" - развернулось целое противостояние безоружных людей и вооруженных польских силовиков. Так называемый демократичный режим Дуды показал себя во всей красе. Военнослужащие с польской стороны применили против беженцев светошумовые гранаты и водометы, и это практически при нулевой температуре. На протяжении двух часов мы вели прямую трансляцию происходящего на границе. Судя по этим кадрам, ничего общего с гостеприимством Европы это не имеет. Для устрашения и психологического давления на и без того обессилевших и замерзших людей над пунктом пропуска на минимальной высоте кружил польский вертолет.