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У пропускного пункта "Брузги" развернулось целое противостояние мигрантов и польских силовиков
Ситуация на белорусско-польской границе сегодня накалилась до предела. У колючей проволоки польского погранперехода с белорусской стороны - это пропускной пункт "Брузги" - развернулось целое противостояние безоружных людей и вооруженных польских силовиков. Так называемый демократичный режим Дуды показал себя во всей красе. Военнослужащие с польской стороны применили против беженцев светошумовые гранаты и водометы, и это практически при нулевой температуре. На протяжении двух часов мы вели прямую трансляцию происходящего на границе. Судя по этим кадрам, ничего общего с гостеприимством Европы это не имеет. Для устрашения и психологического давления на и без того обессилевших и замерзших людей над пунктом пропуска на минимальной высоте кружил польский вертолет.
Люди, которые и так бегут от войны, были вынуждены защищать себя, свои семьи и - главное - своих детей от совсем не теплого приема Польши. Родители пытались оградить малышей, пряча их в палатках и прикрывая собой. Такой жестокости мир еще не видел - в жидкость было добавлено ядовитое средство, от которого у взрослых и детей стало затрудненным дыхание. Команда полиции была дана стрелять на поражение - чудовищная бесчеловечность. Как стало известно, министр обороны Польши пообещал денежные награды всем военным, которые находятся сейчас на белорусской границе.
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