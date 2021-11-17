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У пункта пропуска "Брузги" начались передвижения мигрантов

В эти минуты у пункта пропуска "Брузги", где ночевала еще одна группа беженцев, начались передвижения. Владимир Королев передает с места событий. Все подробности - в видео.

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