У России есть платежные банковские альтернативы

Положительный опыт России. Там создали альтернативу международным платежным системам Visa и Mastercard, которые прекратили работу с Москвой после начала военной спецоперации в Украине. Так, в России есть собственная карта "Мир", которая в ограниченном формате работает еще в нескольких странах. При этом и платежи по картам Visa и Mastercard российских банков по-прежнему проходят внутри страны через Национальную систему платежных карт. Сроки их действия банки продлили.