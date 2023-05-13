У самарской машины "Туман", постоянного участника выставки "Белагро", комплектующие из Беларуси

У нас порядка 10 белорусских поставщиков на разных стадиях. Какие-то компоненты, например, радиатор, используется только белорусский, какие-то компоненты у нас используются как белорусских, так и других поставщиков. В настоящее время много компонентов компаний на стадии проработки, то есть получаем опытные образцы, какие-то ограниченные партии. Из последнего буквально несколько недель назад приезжали представители Минского моторного завода. Мы полны надежд заполучить белорусский двигатель для нашей машины.

Михаил Синицын, директор по снабжению ООО "Пегас-Агро"