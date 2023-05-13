3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
У самарской машины "Туман", постоянного участника выставки "Белагро", комплектующие из Беларуси
Фирменный бренд этого завода - "Туман" - машина для внесения минеральных и жидких удобрений, а также химической обработки растений. У предприятия есть свои наделы земли, поэтому здесь не понаслышке знают, какой должна быть сельхозтехника: удобной, многофункциональной и технологичной. Умная начинка - настоящая гордость производителя.
Ну а чтобы машина служила долго, нужны качественные запчасти. Немалую часть комплектующих берут у белорусских производителей.
У нас порядка 10 белорусских поставщиков на разных стадиях. Какие-то компоненты, например, радиатор, используется только белорусский, какие-то компоненты у нас используются как белорусских, так и других поставщиков. В настоящее время много компонентов компаний на стадии проработки, то есть получаем опытные образцы, какие-то ограниченные партии. Из последнего буквально несколько недель назад приезжали представители Минского моторного завода. Мы полны надежд заполучить белорусский двигатель для нашей машины.
"Туманы" хорошо знакомы и белорусским аграриям. Сегодня в нашей стране работает более полусотни машин, и есть планы по удвоению этого показателя. Да, заводу приходится выдерживать конкуренцию с белорусскими производителями аналогичной техники. Но сегодня соперничество отходит на второй план.
Смотрите специальный репортаж "Самара-городОК" ЗДЕСЬ
Мы будем наращивать объем поставляемых компонентов к нам из Республики Беларусь и, соответственно, надеемся, что наш продукт, который мы производим, нравится белорусскому рынку. И планируем наращивать его поставки тоже для ваших фермеров.
Кстати, "Туманы" - постоянные участники выставки "Белагро". Это хорошая площадка для переговоров с белорусскими коллегами. В свою очередь и сам завод ждет в гости потенциальных партнеров. Тех, кто заинтересован в создании качественного продукта.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов