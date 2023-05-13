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У самарской машины "Туман", постоянного участника выставки "Белагро", комплектующие из Беларуси

У самарской машины "Туман", постоянного участника выставки "Белагро", комплектующие из Беларуси

Фирменный бренд этого завода - "Туман" - машина для внесения минеральных и жидких удобрений, а также химической обработки растений. У предприятия есть свои наделы земли, поэтому здесь не понаслышке знают, какой должна быть сельхозтехника: удобной, многофункциональной и технологичной. Умная начинка - настоящая гордость производителя.

Ну а чтобы машина служила долго, нужны качественные запчасти. Немалую часть комплектующих берут у белорусских производителей.

У нас порядка 10 белорусских поставщиков на разных стадиях. Какие-то компоненты, например, радиатор, используется только белорусский, какие-то компоненты у нас используются как белорусских, так и других поставщиков. В настоящее время много компонентов компаний на стадии проработки, то есть получаем опытные образцы, какие-то ограниченные партии. Из последнего буквально несколько недель назад приезжали представители Минского моторного завода. Мы полны надежд заполучить белорусский двигатель для нашей машины.
Михаил Синицын, директор по снабжению ООО "Пегас-Агро"

"Туманы" хорошо знакомы и белорусским аграриям. Сегодня в нашей стране работает более полусотни машин, и есть планы по удвоению этого показателя. Да, заводу приходится выдерживать конкуренцию с белорусскими производителями аналогичной техники. Но сегодня соперничество отходит на второй план.

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Мы будем наращивать объем поставляемых компонентов к нам из Республики Беларусь и, соответственно, надеемся, что наш продукт, который мы производим, нравится белорусскому рынку. И планируем наращивать его поставки тоже для ваших фермеров.
Светлана Линник, гендиректор ООО "Пегас-Агро"

Кстати, "Туманы" - постоянные участники выставки "Белагро". Это хорошая площадка для переговоров с белорусскими коллегами. В свою очередь и сам завод ждет в гости потенциальных партнеров. Тех, кто заинтересован в создании качественного продукта.

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