У семьи Ромы Когодовского снова сгорел дом

Новый дом семьи Ромы Когодовского, который был готов к заселению, снова сгорел. Информацию об этом подтвердили в местном сельсовете, пишет Sputnik.



Напомним, в апреле 2021 года в деревни Сидоровичи Мядельского района случился пожар: тогда 12-летний подросток вынес из огня своего маленького брата, при этом получив ожоги 65 % тела. Роман долго восстанавливался, прошел 22 операции, за его судьбой следила вся страна. Сейчас мальчик учится в лицее МВД.



Семье Ромы тогда активно помогали неравнодушные люди и местные власти. Ей выделили участок в агрогородке Занарочь Мядельского района, рядом с родительским домом. Больше года там шла стройка, и вот все было готово к заселению.



В субботу, 3 декабря, между семью и восемью часами вечера случился пожар. В тот день родители Ромы доделывали какие-то мелкие работы и вышли из дома буквально на 30-40 минут. Все почти было готово к переезду.



"И именно в это время случился пожар в этом доме. По предварительному заключению МЧС, замыкание проводки где-то на чердаке. Спасатели прибыли мгновенно: если бы не они, от дома вообще бы ничего не осталось. Конечно, жилье придется восстанавливать", - рассказалпредседатель Занарочского сельского исполкома Владимир Зеленкевич.



По его словам, в доме точно предстоит поменять проводку, нужно восстанавливать внутреннюю отделку - "где-то что-то подкоптилось, сгорело", а со временем, возможно, придется менять и крышу (она осталась, но немного пострадала). Пока убираются сгоревшие части дома.



"Главное, что все и живы, и здоровы. А семья пока продолжит жить в арендном жилье, которое им предоставлялось", - добавил Владимир Зеленкевич.



Фото:pixabay.com