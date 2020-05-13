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У СФК "Слуцк" появился свой фан-клуб в Австралии
Футбольные болельщики наблюдают за белорусским чемпионатом, причем, не без интереса. Более того, наш футбол заиграл новыми красками в Австралии. У команды из Слуцка там появился свой фан-клуб. И создал его житель Аделаиды. Такая поддержка вдохновила и игроков. После 8 туров команда-сенсация делит первое место в чемпионате с БАТЭ. О реальной истории с невероятным сценарием - Станислав Липский.
Парень из Америки написал свой вариант гимна для команды
Только представьте - вот это парень из Америки написал свой вариант гимна для команды из райцентра на юге Минской области. Текст легко запоминается. Известности клуба помогла ситуация в мире - практически нигде в футбол не играли в конце марта из-за пандемии, кроме как в Беларуси.
А болельщик из Австралии Шейн Робинсон очень хотел смотреть футбол в реальном времени, пусть и по ТВ. И первой игрой Высшей лиги Беларуси, которую он увидел, был победный -3:1 - матч "Слуцка"против "Славии". Сердце фаната расстаяло! После этого он создал фан-группу команды в Facebook, к которой присоединились болельщики из Австралии, Новой Зеландии, Индонезии, США, Великобритании, Индии и даже Таиланда.
Фантастика, но факт - о "Слуцке" все больше стали говорит во всем мире. Такое внимание вдохновило команду - возможностью заявить о себе еще громче "Слуцк" пользуется на полную катушку - после 8 туров команда уступает только БАТЭ, и то по дополнительным показателям: у двух команд по 16 очков.Жаль, в такой ситуации финансовые проблемы настигли команду, а ведь в структуру клуба входит детско-юношеская школа, где учатся 250 воспитанников, работает академия для 30 футболистов, Председатель правления "Слуцка" Виталий Бунос верит -дела наладятся.
Фанаты из Австралии организовали краудфандинговую кампанию
Фанаты из Австралии непросто переживают за команду, они совместно с клубом организовали краудфандинговую кампанию, поддержать "Слуцк"финансово теперь может каждый. Только представьте, как заиграет команда без финансовых проблем! Футболисты с пониманием относятся к ситуации -работают - микроклимат в коллективе отменный.
Уже в ближайшую субботу "Слуцк" ждет еще одно серьезное испытание -игра против БАТЭ. В случае победы команда Виталия Павлова единолично возглавит турнирную таблицу чемпионата. В таком случае ждем очередного перформанса от австралийских фанатов. В "Слуцке"играют представители Нигерии, России, Буркина-Фасо, Украины. Несмотря на особый путь белорусского футбола в период пандемии, игроки согласны продолжать сезон. Начало игры в субботу в 19:00. Прямая трансляция - на
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