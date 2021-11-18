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У. Шаро: Езиды и курды должны просить Гаагский трибунал расследовать преступления польской стороны и европейских политиков

Езиды и курды должны просить Гаагский трибунал расследовать преступления польской стороны и европейских политиков. Так, не скрывая эмоций, высказал свое мнение представитель езидской диаспоры. Уссо Шаро не смог остаться равнодушным после жестокой и бесчеловечной агрессии со стороны польских силовиков по отношению к беззащитным беженцам. Он приехал из Барнаула на белорусско-польскую границу к своим соплеменникам, чтобы как-то помочь им в сложившейся ситуации.

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