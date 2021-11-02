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У школьников время осенних каникул - более разнообразными их делают Минский дворец детей и молодежи и Белгосфилармония
Путешествие в страну безопасности, креативно-инновационный центр "SMART Лидер", планетарий, школа журналистики. Время осенних каникул в столичных школах.В Минском дворце детей и молодежи для юных гостей работают более 700 кружков и секций. Творческий потенциал там развивают около 7 тысяч детей. Много сторонников у лингвистического клуба, где изучают в том числе язык и культуру Поднебесной.
"Все может музыка!" - образовательную программу под таким названием подготовили в Белгосфилармонии
Сегодня для учеников столичных школ прозвучали как классические произведения, так исочинения современных композиторов в исполнении лучших солистов. Для детей и взрослых в репертуаре Белгосфилармонии немало и премьер. 4 ноября зрителей "угостят" "Королевским бутербродом". Спектакль-мюзикл в современных декорациях. А в пятницу на сцене филармонии пройдет спектакль "Хрустальный башмачок". В программе живая музыка, персонажи из любимых сказок и оригинальные костюмы.
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