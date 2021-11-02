У школьников время осенних каникул - более разнообразными их делают Минский дворец детей и молодежи и Белгосфилармония

Путешествие в страну безопасности, креативно-инновационный центр "SMART Лидер", планетарий, школа журналистики. Время осенних каникул в столичных школах.В Минском дворце детей и молодежи для юных гостей работают более 700 кружков и секций. Творческий потенциал там развивают около 7 тысяч детей. Много сторонников у лингвистического клуба, где изучают в том числе язык и культуру Поднебесной.