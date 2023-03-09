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У старшеклассников увеличат количество часов на изучение русской и белорусской литературы
В старших классах школ Беларуси увеличат количество часов на русскую и белорусскую литературы. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец, сообщает БелТА.
"Итоговая аттестация за курс девяти классов имеет в этом году ряд серьезных новаций. Например, по русскому и белорусскому языкам мы перешли от диктанта к изложению. Сегодня мы увеличили количество обучающих сочинений в школе. Да, это большая нагрузка на педагогов, но мы увеличили количество часов русского и белорусского языка на полчаса в неделю для 10-11-х классов. Со следующего учебного года мы увеличим на полчаса еще русскую и белорусскую литературу для того, чтобы учителя могли в полной мере реализовывать эти подходы", - рассказал Андрей Иванец.
Существенные изменения претерпела и итоговая аттестация по истории Беларуси. "В этом году предмет будут сдавать не одиннадцатиклассники, а девятиклассники, с которыми намного сложнее работать с точки зрения сформировавшейся мировоззренческой картины и в целом картины понимания исторического наследия нашей страны. Кроме того, изменилась и форма структуры билета. Помимо традиционного вопроса, который подразумевает знаниевый компонент, будет введен вопрос, благодаря которому можно будет продемонстрировать умение работать с архивным материалом, с теми или иными картами, документами прошлых лет. Мы должны научить детей сопоставлять и мыслить. Этому научиться, просто прочитав книгу или учебник, невозможно. Это та работа, которую нам нужно проводить с учащимися на каждом уроке. Я полагаю, что наши учителя истории достойным образом пройдут этот экзамен вместе с нашими учащимися", - отметил министр образования.
Фото:БелТА
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