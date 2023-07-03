У стелы "Минск - город-герой" начался гала-концерт "Формула мира" - на сцене будет много премьер

Суверенитет и независимость... Семья, наш дом, наша земля, наша Родина... О ценностях мира и созидания сегодня говорят не только во всех уголках Беларуси, но и поют на праздничных площадках.

Как иначе? Ведь это личный праздник для каждого белоруса. Переносимся к стеле "Минск - город-герой". Там уже начался гала-концерт "Формула мира". Акция с одноименным названием прошла во всех областях Беларуси.

На сцене будет много премьер. Кроме известных и любимых артистов - также сводные хоры ведущих предприятий Беларуси и дебюты молодых вокалистов. У нас есть возможность узнать все детали у Лидии Заблоцкой.

Кульминация дня - концерт у стелы, которая с 85-го года напоминает: наша столица - город-герой, не иначе! Прочувствовать это, петь об этом собираются сотни белорусов, что приходят сюда, на перекресток проспектов Машерова и Победителей. Это уже отличная традиция: вечерний концерт, настоящий опен-эйр, но на этот раз новая концепция.

Здесь презентуют "Формулу мира". Если вкратце, то с главной сцены подведут итоги республиканской благотворительной акции. Предприятия - флагманы своих отраслей - исполняли заветные мечты детей: приглашали к себе на площадку и давали почувствовать себя хотя бы на день в роли кондитера, машиностроителя... Как это было, покажут в видео. Кстати, и пролог концерта нестандартный. На авансцену вышли заслуженные и народные, но не артисты, а сотрудники тех самых предприятий. Голоса МАЗа, Коммунарки, МЧС, сельхозпредприятия "Александрийское". И все они споют о мире во имя созидания. Песня - премьера.

И, конечно, ждем ритмичные треки. Весь плейлист - исключительно белорусского производства. Из колонок - песни о любви, мире. Здесь Руслан Алехно утвердит, что будем счастливыми, а представители Беларуси на конкурсах в рамках "Славянского базара" прольют "Родники" на площадку.

Из проверенных хитов въедет "Черный бумер" Сереги.





Почти три десятка песен - лишь разогрев связок перед самым главным номером вечера. Традиционно "Споем гимн вместе". Акция, которая объединит больше 100 городов Беларуси. Независимо от профессий и вокальных способностей эта мелодия, что уже в ДНК, прозвучит как молитва за мир в Беларуси. И чем нас больше, тем она сильнее. Не мотивация ли присоединиться? В 22:55 - на центральных площадях городов.