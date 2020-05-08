У стелы "Минск - город-герой" проходит генеральная репетиция парада

В честь Великой Победы Беларусь не отменила основные праздничные мероприятия, несмотря на критику со всех сторон. Поступить иначе – значит, предать память тех, кто подарил нам сегодняшний день. По-военному - струсить в бою. Июль 44-го. Война еще продолжалась, а Минск, который только вздохнул после разрыва пуль и снарядов, проводил свой первый парад - парад партизан белорусского фронта. И это забыть невозможно. В честь воинов-освободителей завтра у стелы "Минск - город-герой", чеканя шаг, пройдут современники. Генеральная репетиция уже началась. Сейчас там находится наша съемочная группа.



На прямую связь со студией выходит Александр Смирнов.





Традиционно откроет парад прохождение пешей колонны

У стелы "Минск - город-герой" вэти минуты проходит генеральная репетиция парада Победы. Необычно наблюдать за происходящим при ночном освещении, но это единственная, или говоря военным языком, крайняя возможность для организаторов исправить мелкие недочеты или погрешности этого мероприятия особой значимости. Традиционно откроет парад прохождение пешей колонны, она достойна отдельного внимания: первыми пройдут строем суворовцы, лицеисты и кадеты. Затем коробка во фронтовой форме одежды и обмундировании партизан, а затем курсанты и представители различных силовых ведомств. Всего 19 парадных расчетов, а это более трех с половиной тысяч человек. Пожалуй, изюминкой этой части шествия станет выделяющаяся особой стройностью женская коробка.

Задействованыбудут сразу три передвижные телевизионные станции

Хочу обратить ваше внимание, что уже развернулась и телевизионная техника. Праздничную картинку будут делать мои коллеги из Белтелерадиокомпании. На вооружении самая современная техника - задействованы на трансляции будут сразу три передвижные телевизионные станции, основная задача возложена на"Яніну". В распоряжении режиссеров 23 камеры, которые покажут прохождение колонны с самых выгодных для зрителей ракурсов. Мы немного расскажем о секретах нашей телевизионной кухни, перед началом репетиции мы пообщались с коллегами, которые и будут создавать атмосферу праздника.

За пешей колонной пойдет военная техника

Учитывая важность мероприятия, и масштаб представленного вооружения соответствующий. Это и легкая бронетехника, и танки, и тяжелое вооружение, и беспилотники - а это 16 парадных расчетов (и 169 единиц техники). Приятно осознавать, что в их числе и самые новые разработки Госкомвоенпрома. Некоторые образцы были приняты на вооружение белорусской армии накануне парада, к примеру, радиолокационный комплекс “Роса”. Самые яркие образцы мы показываем в нашем эфире в телепроекте "Техника Победы". Ну, а вот чем зрителям должен запомниться этот парад, мы попросили рассказать самих организаторов парада.

Над городом пройдет и воздушный полк