У стелы "Минск - город-герой" прошла генеральная репетиция парада

75-ю годовщину освобождения Беларусь по традиции отметит парадом. Накануне у стелы "Минск - город-герой" прошла единственная в этом году генеральная репетиция. Свои движения отточили более пяти тысяч военнослужащих. В составе механизированной колонны проехали более 280 единиц техники, а в небе над Минском пролетели около полусотни самолетов и вертолетов. Подробности - у Юрия Шевчука.



Генеральная репетиция началась в 9 часов вечера. После того, как над стелой "Минск - город-герой" пролетело около 50 вертолетов и самолетов, на авансцену вышла пешая колонна, затем эстафету приняла механизированная колонна.

Открывал парадный расчет техники легендарный Т-34 с боевым Знаменем 5-й танковой гвардейской Краснознаменной армии, танкисты которой в ночь на 3 июля 44 года одними из первых с боями вошли в Минск. Затем в парадном расчете прошли танки, автомобили, самоходки, гаубицы, реактивные системы залпового огня и ракетные комплексы. О многих новинках, которые представлены в этом году в параде впервые,Агентство теленовостей сняло серию роликов.





По традиции открывать пешую колонну доверили курсантам Минского суворовского военного училища. Всего в парадном строю перед минчанами и гостями столицы пройдут 25 парадных расчетов. В каждом из них 150 человек. Завершать проход белорусских военнослужащих будут парадные расчеты войск Сил специальных операций. 5-ю, 39-ю и 103-ю бригады представят 450 десантников.

А сразу после коробок ССО на авансцену выйдут заграничные гости. В этом году это два парадных расчета от России и Китая. И 6 знаменных групп. Из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

Украшением этого года станут сразу три женских коробки: одна от МВД, и две от Министерства обороны.





То, что авиация в этом году не закрывает, а открывает парад, связано с тем, что начнется он, как и репетиция в 9 часов вечера. Чтобы зрители смогли рассмотреть всю красоту авиации, и было принято решение, что в этот раз "первым делом самолеты". К слову, скорость полета для самолетов составляет от 350 до 550 километров в час, для вертолетов - от 60 до 200 километров в час.

Открывать воздушный парад будут три вертолета Ми-8, с флагами Беларуси, Вооруженных Сил, ВВС и войск ПВО. Всего в небе над Минском пролетит 14 авиационных групп. Замыкать воздушный парад будет военно-транспортный самолет Ил-76 в сопровождении пяти Л-39.



Настоящим украшением генеральной репетиции стало выступление роты почетного караула. Оно же завершило военную составляющую парада.