3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
У стелы "Минск - город-герой" стартовал марафон, посвященный 75-летию освобождения Беларуси
В Минске стартовал марафон, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Торжественная церемония состоялась возле стелы "Минск -город-герой". В путешествие по местам боевой славы участники отправились с особой миссией - заполнить белые пятна в истории Великой Победы. Имена белорусов-освободителей объединит национальный альбом памяти. Каждый желающий может оставить информацию о своем родственнике - ветеране войны на страницах альбома, для этого в путешествие отправилась передвижная лаборатория. Ожидается, что участники побывают в самых крупных городах Беларуси, посетят дороги освобождения страны.
Первый город памятного маршрута - Барановичи. Там участников марафона встретит колонна ретроавтомобилей и байкеров. Пройдет и церемония возложения цветов к Вечному огню - памятнику войнам-освободителям.
Президент
Все
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси внесены поправки в госпрограмму по обустройству военных городков на 2021-2025 годы
С 16 декабря у "Белавиа" появится новый регулярный рейс "Минск - Урумчи"
На базе БГУ проходит Неделя студенческой молодежи Союзного государства
Грузия идет по украинскому пути? В Тбилиси развернулись палаточные лагеря
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера