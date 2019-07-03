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У стелы "Минск - город-герой" в 21:00 начнется военный парад
25 пеших расчетов и 26 расчетов военной техники.
При параде сегодня и мы, телевизионщики. Прямую трансляцию для телезрителей традиционно готовит Белтелерадиокомпания.
И сейчас мы передаем слово Анастасии Бенедисюк. Она работает у стелы. (Прямое включение)
С Днем Независимости, Беларусь! Что касается открытого неба. Действительно, с самого утра над Минском сгущались тучи, то и дело шел дождь. Вот только ни капли сомнений в том, что зрительный зал будет заполнен, не было: белорусов погодой не испугать! Собственно, картинка за моей спиной это подтверждает. И это еще не вечер! Разумеется, ближе к 9 желающих увидеть все своими глазами будет куда больше.
100% готовность участников парада. Подробнее - на каждой из коробок остановятся мои коллеги чуть позже. Я же добавлю, долгая работа предшествовала этому торжеству. Сперва - у себя, в военных подразделениях (каждый день на протяжении месяца они оттачивали слаженность действий), а после здесь - у стелы. Кстати, в этом году ограничились только одним генпрогоном. И в этом основная сложность уже для работы тех, кто будет обеспечивать телекартинку. Возможности "пристрелиться" , выбрать лучшие ракурсы меньше. Но от этого еще интереснее. Особенно когда работает большая команда профессионалов. Я говорю о режиссерах, операторах Белтелерадиокомпании - всех тех, кто останется за кадром. Но кто сделает все, чтобы у вас, телезрителей, было ощущение, что и вы пришли сюда задолго до, чтобы за всем происходящим наблюдать из первого ряда.
Три передвижные телевизионные станции задействованы у стелы. Здесь много спецтехники. Режиссеры обещают планы с крыла самолета. Кстати, именно с пролета воздушных эшелонов и начнется военный парад. Будет go pro и на колесной броне - речь уже о картинке прохода механизированной техники. Всего фиксировать происходящее будут три десятка камер.
Cейчас можем увидеть, людей становится все больше. Время еще есть. Я только замечу: лучше поторопиться, ведь прежде чем попасть к стеле, предстоит пройти досмотр. Безопасность. Нужно отнестись с пониманием.
Кстати, парад в этом году поздний. Повторюсь, он начнется в 9 вечера. Но, судя по тому, что многие идут с детьми, спать сегодня никто не торопится!Программа подобрана. Сразу после - салют. Он в этом году раньше - в 22 часа. Спустя полчаса - гала-концерт "Наши песни - наша жизнь". На каждой из площадок Минска сейчас продолжают работать мои коллеги. У меня на этом все, еще раз с Днем Независимости!
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