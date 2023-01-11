У страха глаза велики. Что увидел истеричный Запад в старте белорусско-российского летно-тактического учения

Белорусско-российское летно-тактическое учение стартует на следующей неделе. Однако гул уже стоит не столько от двигателей реактивных самолетов, сколько от псевдоспециалистов в Сети. О тренировке говорят как о неслыханном доселе совместном действе пилотов двух армий. Однако факты говорят об ином. О чем? Узнаем в проекте "Диспозиция".

Все, апокалипсис. Говорят, кто-то уже и тень ядерного гриба видел. Вот оно. А все из-за совместного летно-тактического учения авиаподразделений армий Беларуси и России. Тренировка анонсирована без инсайдов, не таинственным образом и даже не Арестовичем или Западом, а официальным Минском. Но разве это основание не заподозрить неладное? Вот и обеспокоились ведущие СМИ Евросоюза и Украины. Заговорили даже о якобы состоявшейся переброске ядерного оружия в Беларусь. Кстати, вполне в духе цивилизованного мира поступили бы мы тогда. В стиле США, кои бодро ядерные боеголовки по Европе размещают. Но куда нам до светочей…

А что касается маневров. Понятно, что обычные вещи приобретают сегодня зачастую мрачное звучание. Но только не касательно Беларуси. Мы и тут исключение. Потому что действуем в том числе ретроградно, предупреждаем о своих намерениях. Да и в прошлом у нас сплошная последовательность. Между прочим, в этом году состоится своеобразный юбилей: 10 лет назад, в 2013-м, экипажи истребительной авиации Беларуси и России приступили к совместному боевому дежурству. Есть и еще более удивительные цифры для тех, кто относится к предстоящим учениям с болезненной настороженностью. Такой же зимой, только аж в 1995 году на уровне глав государств принято решение о создании объединенной системы ПВО СНГ, где есть и авиасоставляющая. С тех пор как в формате СНГ, так и в ОДКБ, и сугубо в тандеме белорусские и российские пилоты провели сотни тренировок. Так что ничего удивительного, нового и в предстоящей.

Впрочем есть один тревожный момент. Командующий ВВС и войсками ПВО провел накануне слишком уж грубый отвлекающий маневр – посетил с подарками детское учреждение. Мол, акция "Наши дети". Ага… Точно что-то коварное готовит, маскируется.

А если без шуток, то даже Вашингтон несколько изумился истерией. И потому 9 января последовало официальное заявление.

"Мы действительно знаем, что россияне и белорусы собираются тренироваться вместе. Мы не видим никаких признаков того, что у Беларуси есть намерение вступить в конфликт. Мы просто считаем, что это продолжение тренировок" - Минобороны США.

Почти предательское заявление, не правда ли? Беглые от комментариев отказываются. Истеричные блогеры тоже решили не заметить. Только летчики реагируют. Интенсивно готовятся к учению и к тому, чтобы эффективней перенять боевой опыт соседей. Вообще нельзя сказать, что этот опыт исключительно блестящий. Вот потому нам эти маневры нужны как воздух - у нас с россиянами схожая подготовка и тактические приемы. И не все из них, оказывается, результативны. То есть срочно надо корректировать программу обучения. И не от хорошей жизни.