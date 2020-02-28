У студента из Ирана нет клинических симптомов коронавируса

Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения. По словам Владимира Караника, данные лабораторных исследований показали фрагменты Covid-19 у пациента. Что может свидетельствовать о носительстве вируса или о легкой форме перенесенного заболевания. Сейчас он находится под медицинским наблюдением.

Все, с кем близко общался студент, также госпитализированы. В течение суток будут готовы результаты их анализов. Пока ни у кого нет клинических симптомов инфекции. К слову, всего под медицинским наблюдением порядка 40 человек - девушка иранца и ее родственники, одногруппники, преподаватели.