У суперфиналистов шоу X-Factor Belarus прошла фан-встреча

Штаб поклонников шоу X-Factor Belarus, а также личный фанатский корпус суперфиналистов.У тройки лучших из лучших состоялась первая фан-встреча. Поклонники в формате конференции задавали вопросы и делились впечатлениями от проекта. Очереди на автограф были внушительными. Это несмотря на то, что число участников беседы было ограничено - суперфиналистов смогли увидеть самые активные. Своих фанатов не отпустили без песен и добрых слов. Еще обменивались подарками - неравнодушным вручили сувениры и брендовую продукцию X-Factor. Провожали артистов напутствием: "Победит сильнейший!"

Подготовка к главному прямому эфиру в их жизни идет полным ходом. В эту субботу суперфиналисты исполнят по две песни. Одна из них раскроет путь каждого на проекте. Телезрители лично оценят, кому из тройки больше всех удалось побороть страхи и комплексы, вырасти профессионально и подготовиться к большой сцене. Судьба суперфиналистов зависит от вас - старт голосования объявят ведущие проекта. Триумфатор получит в подарок автомобиль Geely.