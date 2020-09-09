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У участника протестной акции в Гомеле нашли наркотики
УВД Гомеля распространило интервью с одним из жителей областного центра, который был задержан еще 10 августа во время несанкционированного массового мероприятия. При этом у 20-летнего парня в ходе личного обыска в рюкзаке были обнаружены пакетики с марихуаной весом чуть менее двух граммов. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного гомельчанина. По факту хранения наркотиков возбуждено уголовное дело. На акцию (по его признанию) он пришел заработать денег.
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