"У вас Президент - мужик настоящий!" - кырзызский режиссер Джеентаев о патриотическом воспитании в Беларуси

Военная тема мне близка, потому что отец мой фронтовик. В 43-м году получил прямо в окопе партийный билет, сто грамм и в атаку - за родину, за Сталина. Понимаете, люди совсем другой формации были. При Советском Союзе у нас какая-то была идеология. А сейчас уже, когда мы разбежались, я слежу за республиками. У вас в республике патриотическое воспитание есть, у вас просто Президент мужик настоящий!

Усен Джеентаев, автор и режиссер студии "Кыргызтелефильм"