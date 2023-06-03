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"У вас Президент - мужик настоящий!" - кырзызский режиссер Джеентаев о патриотическом воспитании в Беларуси
XI международный фестиваль "Вечный огонь" собрал в Волгограде участников из 310 точек необъятной России и еще десятка стран, тех, кто понимает, как важно помнить и доносить историческую правду о Великой Отечественной войне.
Автор и режиссер фильма Усен Джеентаев камеру в руки взял в 20 лет и не расстается с ней уже полвека. На его счету 167 фильмов. И оператор, и режиссер, и автор. Адресуем вопрос мэтру - что его роднит с темой Великой Отечественной войны уже много лет? И почему в его работах чувствуется некая ностальгия по временам советским.
Военная тема мне близка, потому что отец мой фронтовик. В 43-м году получил прямо в окопе партийный билет, сто грамм и в атаку - за родину, за Сталина. Понимаете, люди совсем другой формации были. При Советском Союзе у нас какая-то была идеология. А сейчас уже, когда мы разбежались, я слежу за республиками. У вас в республике патриотическое воспитание есть, у вас просто Президент мужик настоящий!
В Беларуси, действительно, подход особый к воспитанию патриотов и к сохранению исторической памяти. Слишком долго щадили нервы ветеранов, информацию школьникам давали дозировано. Все больше о героях и подвигах, нежели об ужасах войны. И в какой-то момент успокоились, мол, все у нас хорошо-спокойно, небо мирное. Но 20-й год с попыткой блицкрига в стране вскрыл недостатки, в том числе и в воспитании молодежи.
Смотрите специальный репортаж "Вечный огонь"ЗДЕСЬ
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