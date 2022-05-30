У Зеленского и Дуды свой сценарий на развитие взаимоотношений Киева и Варшавы

Потому как Евросоюз не торопится выделять Польше обещанные 146 миллионов евро на содержание украинских беженцев. Польше, конечно, это не нравится, она-то уж точно умеет деньги считать, но аппетит, что называется, приходит во время еды: официальная Варшава заговорила не о миллионах, а о миллиардах евро. При этом обычные поляки против иждивенцев и отправляют их домой работать и воевать. Но вот у Зеленского и Дуды немного другой сценарий на развитие взаимоотношений Киева и Варшавы. Ксения Лебедева раскроет тему.

Западная коалиция разыгрывает Украину как карту. То, что план передачи части Украины Польше существовал до начала военной спецоперации России на территории Незалежной, перерастает из теории в неоспоримый факт. НАТО считало, что Россия в первые дни уничтожит центры принятия решений в Киеве, что должно было бы стать триггером для Речи Посполитой в дальнейших действиях и реализации давней мечты по заполучению Запада Украины. Не зря же западные посольства экстренно переводились из Киева во Львов. Но все российские силы оказались сконцентрированы в Донбассе, и путь на Киев растянулся. Хотя Киев и не был главной целью во всей этой истории. Поэтому план был нарушен лишь у группы поддержки жовта-блакитной. Польский сценарий был отложен. До момента пока не стало понятно, что на Востоке российские войска успешно проводят денацификацию и разоружение, и что Россия там крепко и надолго. Здесь польский президент Анджей Дуда торопится в Киев, где выступает в Раде и сообщает о том, что вся прошлая история с Волынской резней, Польско-украинско война за Западную часть теперешней Украины - это все проделки русских, а мы то всегда были братьями.





Анджей Дуда, президент Республики Польша: Враги неоднократно пытались нас стравить, направить друг против друга. И сегодня также пробуют это сделать. Пугая украинцев поляками, а поляков украинцами. Используя для этого болезненные темы из нашей общей истории. Но у них не получится, слишком хорошо мы знаем эти методы. Мы знаем, что напряжение в польско-украинских отношениях служит только иностранным интересам, а нам, полякам и украинцам, вредит.

Да-да-да, все это действительно служит лишь иностранным интересам, например, Британии, а также США. Задолго до прибытия Дуды в Киев и его слов в Варшаве по отмене границ, такое предложение озвучил Зеленский. Дуда, если разобраться в причинно-следственных связях, лишь повторил. Беспрецедентные шаги Зеленского по интеграции Украины с Польшей - фактически отмена границы - являются переломным моментом. План, готовый с самого начала, был актуализирован.





Владимир Зеленский, президент Украины: Сегодня лично был президент Польши. И, кстати, эта линия сотрудничества Украина - Польша, Украина - Великобритания действительно была очень эффективной и остается такой во время этой войны. Рад отметить, что украинско-польские отношения наконец-то стоят на абсолютно чистой и искренней основе, без каких-либо ссор и старого конфликтного наследия. Это историческое достижение наших народов.

Слушайте, а это кто решил, что история с Волынской резней изжила себя? Зеленский? А не украинцы ли вырезали поляков в 1943 году? Если вы заглянете в историю, то там такое происходило, волосы дыбом встают! А укрофюрер Зеля решил все перечеркнуть и начать украинско-польские отношения с чистого листа? А Дуда ему еще и вторит, говоря о новой унии, так сказать, договоре, который фактически объединит две страны, и уравняет в правах граждан. Вот что об этом думают поляки, чьи предки на своей шкуре пережили Волынскую резню.





Как потомок человека, который был убит на Волыни бандеровцами, как и многие другие поляки, просто за то, что были поляками, оскорблен такими словами. И это сегодня политика президента и правящей партии - закрыть глаза на историю.

Каждый народ должен иметь собственную страну. Историю уже писали с трагедиями и конфликтами те, кто пробовал соединить народы в рамках одной страны. Это невозможно, потому что мы сейчас находимся в 21 веке. Но если кто-то решит, что это возможно, что в рамках Польши будет существовать многомиллионное национальное меньшинство Украины, Польша будет разорвана внутренними противоречиями и конфликтами. Одумайтесь!









А вот что думают граждане на улицах Польши….

На работу, на работу…Смотрите бандеровцы в шлемах стоят

На работу, на работуЯ с бандеровцами вообще не буду разговаривать.

Не знаю и не хочу знать. Возвращайтесь домой и идите на работу.

Не стыдно вам стоять с этим нацизмом, не стыдно вам.

Наши политики видимо забыли, какие цвета на нашем польском флаге. В этот раз мы им напомним. Наш флаг бело-красный.





Поляки кричат, давайте напомним нашему правительству о том, какого цвета наш флаг. Красно-белый. Пожалуй, само правительство уже смотрит в сторону жовта-блакитного.

И почему же они гонят украинцев работать и воевать за свою страну? Наверное, это потому что очень любят "братский" народ. Кстати, забыть и забить последний гвоздь в гроб исторических событий между Украиной и Польшей решили и вот еще каким путем:

Сейчас зачитаю вам твит шефа канцелярии, премьер-министра Михала Дворчака:

"На кладбище Львовских орлят открыли символичные для поляков статуи львов, охраняющих вход в некрополь. Мы благодарим украинские власти за этот важный для Польши жест. Да здравствует Польша! Да здравствует Украина!"

Для понимания, что это значит, и почему так много говорили о том, чтобы перестать друг друга упрекать в исторической памяти… На этом кладбище покоятся поляки, которые воевали в 1918-1919 году за Львов в ходе Польско-украинской войны в боях против подразделений Западно-Украинской народной республики.

На фоне этого, пока Зеля продает Западную Украину, Кулеба не знает что делать, но видит один путь - броситься в объятия России.





Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины: Если война настолько тяжелая, если все настолько тяжело, то нужно садиться и договариваться. Нужно договариваться с Россией, какой бы ни была цена этих договоренностей. Это очень болезненный комментарий, я его слышал от нескольких людей.