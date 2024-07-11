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У жителей деревни Браково появилась автоматическая станция обезжелезивания воды
Подарок к 100-летию образования Могилевского района вручили жителям деревни Браково. Автоматическая станция обезжелезивания мощностью 12 кубометров в час. Кроме того, в деревне обновили и более 2 км водопровода. Проект реализован в рамках госпрограммы, ведь до 2025 года в Беларуси планируется обеспечить чистой питьевой водой 100 % населения.
Строительство очень было нужно. Потому что качество воды не очень устраивало. А когда дали новую, очищенную, то стало намного лучше.
Пьем чистую воду - здоровый образ жизни.
Чистая, прозрачная, без всякого осадка. Стиральные машины у нас сейчас, естественно, будут.
Для жителей нашей деревни действительно это очень важно - здесь очень много молодых семей, многодетных. У нас есть школа, садик. Естественно, если есть хорошая вода, то это улучшает качество жизни.
Мы капитально ремонтируем дороги, дома. Более 60 тыс. квадратных метров жилья в этом году сдаем. Обеспечиваем качественной питьевой водой население нашего района. По итогам полугодия построили и сдали 9 станций обезжелезивания. Качественная вода - это основа здоровья, это основа жизни.
Еще 11 таких станций будут построены в Могилевском районе в этом году. На очереди - населенные пункты Щежерь, Голынец и Боровка.
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