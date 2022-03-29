Беспредел по-украински: в "Буковеле" вооруженные люди отобрали машину у жителя Минского района

У жителя Минского района на украинском курорте путем разбоя отобрали внедорожник. Об этом БелТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.



В феврале 62-летний житель Минского района на автомобиле Toyota Land Cruiser уехал отдыхать на горнолыжный курорт "Буковель" Ивано-Франковской области Украины. После начала военной операции он дважды пытался вернуться домой, однако безуспешно - мужчину не выпускали из страны.



3 марта белорус находился в отеле, когда к нему подошли вооруженные люди в форменном обмундировании без опознавательных знаков. Они потребовали ключи и документы на автомобиль. Мужчина испугался за свою жизнь и здоровье и, находясь под прицелом двух автоматов, передал требуемые предметы. В багажном отделении автомобиля остались также его горные лыжи, палки, чехол и ботинки. Только через несколько дней наш соотечественник смог вернуться на родину, но уже без внедорожника.



В общей сложности вооруженная группа завладела имуществом на Br230 тыс.



Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с целью завладения имуществом в особо крупном размере) УК Республики Беларусь.