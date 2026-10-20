"Убить идеалы": кто убил Кеннеди и почему стреляли в Трампа

В США убийство стало частью истории страны. Даже здесь за океаном задаются риторическим вопросом о том, кто убил Кеннеди.

В этой истории действительно много вопросов. Четыре президента пали жертвами покушений: Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям Маккинли и Джон Кеннеди. Расскажем о каждом. Виктория Сенкевич отправилась на места трагедий, а также заехала в Пенсильванию, где пуля пустила кровь нынешнему президенту Дональду Трампу в предвыборной гонке за второй срок.

Авторский документальный детектив в продолжение цикла "Убить идеалы" смотрите 20 октября в 11:10 и 20:20 на "Первом информационном".