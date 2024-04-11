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Убийство сотрудника таможни 22-летней давности раскрыто в Гомеле

Раскрыто убийство сотрудника таможни 22-летней давности: причиной расправы стал отказ инспектора сотрудничать с криминалитетом. Еще в апреле 2002 года вблизи путепровода в Гомеле было обнаружено тело 35-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Сразу раскрыть преступление не удалось, однако работа в этом направлении не прекращалась. На днях на след подозреваемого вышли сотрудники уголовного розыска.

В настоящее время правоохранителями проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств совершения преступления.

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