Убийство сотрудника таможни 22-летней давности раскрыто в Гомеле

Раскрыто убийство сотрудника таможни 22-летней давности: причиной расправы стал отказ инспектора сотрудничать с криминалитетом. Еще в апреле 2002 года вблизи путепровода в Гомеле было обнаружено тело 35-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Сразу раскрыть преступление не удалось, однако работа в этом направлении не прекращалась. На днях на след подозреваемого вышли сотрудники уголовного розыска.