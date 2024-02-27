Убийство в пьяной ссоре: преступление пятилетней давности раскрыто в Витебской области

Убийство пятилетней давности раскрыто в Витебской области. Сегодня МВД показало кадры задержания человека, причастного к преступлению. И как сообщается, в 2019-м году в Новополоцке с признаками насильственной смерти обнаружен труп 42-летнего мужчины. Тогда раскрыть преступление по горячим следам не удалось. На след преступников оперативники вышли сейчас. Как оказалось, накануне своей смерти мужчина распивал спиртное с двумя знакомыми. В ходе ссоры один из собутыльников осколком фарфоровой тарелки нанес смертельную травму жертве.