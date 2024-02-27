ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Убийство в пьяной ссоре: преступление пятилетней давности раскрыто в Витебской области

Убийство пятилетней давности раскрыто в Витебской области. Сегодня МВД показало кадры задержания человека, причастного к преступлению. И как сообщается, в 2019-м году в Новополоцке с признаками насильственной смерти обнаружен труп 42-летнего мужчины. Тогда раскрыть преступление по горячим следам не удалось. На след преступников оперативники вышли сейчас. Как оказалось, накануне своей смерти мужчина распивал спиртное с двумя знакомыми. В ходе ссоры один из собутыльников осколком фарфоровой тарелки нанес смертельную травму жертве.

Младший из собутыльников ушел до начала конфликта, а фигурант после совершения убийства принялся тщательно скрывать следы: завернул тело в покрывало и отнес его в подвал соседнего дома.
Андрей Зверев, начальник отдела УБОПиК по Витебской области МВД Беларуси

И как сообщается, оперативники при силовой поддержке ОМОНа задержали подозреваемого мужчину в Новополоцке. В настоящее время проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все