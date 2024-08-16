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Убийца вел прицельный огонь - ОМОН сработал профессионально. Подробности резонансного задержания раскрыл глава МВД в преддверии юбилея минской милиции
В эти выходные минская милиция отмечает 80-летие со дня образования. Ее подразделения стоят на передовой борьбы с преступностью, первыми внедряют новации, достойно обеспечивают безопасность на самых значимых мероприятиях. Столичные правоохранители никогда не подводили и, самое главное, это оценка самих граждан. На улицах безопасно, а подразделения развиваются. В канун праздника министр внутренних дел прокомментировал спецоперацию по задержанию подозреваемого в убийстве на проспекте Газеты "Звязда".
Ни один человек из группы (было пять сотрудников ОМОНа) не дрогнул, не убежал, хотя сразу же по ним начал вестись прицельной огонь подозреваемым. Сотрудники милиции не дрогнули, они защитили. Они прекрасно понимали, что если отойдут хоть на метр в сторонку, то этот "зверь" вырвется на лестничную площадку, где ходят дети, граждане, которые будут подвержены опасности. Поэтому сотрудники стояли до последнего, пока преступник не был обезврежен. И так было и будет всегда. Ни один милиционер не станет на колени перед преступностью. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность наших граждан.
Впервые в истории белорусской милиции по случаю праздника столичных стражей порядка будет проведен концерт в "Минск-Арене", где соберется 15 тыс. гостей. Среди приглашенных - начальники полиций столичных регионов стран СНГ. И, конечно, сотрудники с семьями со всей Беларуси.
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