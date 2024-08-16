Убийца вел прицельный огонь - ОМОН сработал профессионально. Подробности резонансного задержания раскрыл глава МВД в преддверии юбилея минской милиции

Ни один человек из группы (было пять сотрудников ОМОНа) не дрогнул, не убежал, хотя сразу же по ним начал вестись прицельной огонь подозреваемым. Сотрудники милиции не дрогнули, они защитили. Они прекрасно понимали, что если отойдут хоть на метр в сторонку, то этот "зверь" вырвется на лестничную площадку, где ходят дети, граждане, которые будут подвержены опасности. Поэтому сотрудники стояли до последнего, пока преступник не был обезврежен. И так было и будет всегда. Ни один милиционер не станет на колени перед преступностью. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность наших граждан.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси