Уборка красного золота: узнали о проверенных технологиях и условиях качественного сбора клюквы

Уборка красного золота - в самом разгаре. На Полесье собирают клюкву. Самая большая плантация - 7,5 десятков гектаров - расположена недалеко от Пинска в хозяйстве "Парохонское". Витамины начали собирать в конце сентября, позже обычного. Задействована вся техника и люди.

Год выдался урожайным, а значит, работы хватит всем. Успеть до холодов - задача, которая сегодня как никогда актуальна.

На самой крупной плантации клюквы в Европе, в хозяйстве "Парохонское", из бескрайних вод уже собрали больше двух десятков тонн полезной ягоды, а ведь это только начало.

Багровые разливы прямо в сердце Полесья - 76 га. Часть из них специально затапливают, когда урожай на подходе, теперь красное золото лежит на поверхности. Убрать нужно до первых заморозков, и тут не только скорость важна, но и качественный сбор. Красота - для глаз обывателей, для профессионалов - каждодневный кропотливый труд.

25-я уборочная на счету Александра Макея. Специалист застал времена, когда технологию только внедряли в жизнь. Учились методом проб и ошибок, чтобы прийти к усовершенствованной схеме сбора. Сегодня профессионалы, даже сидя за рулем трактора, чувствуют, как аккуратно под водой собрать вершки, не повредив черенки и саму ягоду. Она ведь на вес золота.

Изучили технологию американцев и успешно адаптировали у себя. Сегодня даже сильно обогнали по масштабам и качеству.

Александр Макей, механизатор хозяйства "Парохонское":

"В 1982 году заложили 12 чеков - 12 га. Из Канады привезли эти черенки. Берете такой побег - и в рядочки. Поменялось многое: технология посадки, техника. Мотовила мы сами делали. Наши отечественные МТЗ таких не выпускают, это сами уже придумывали".

Опыт передают сегодняшнему поколению тружеников полей. Например, для Ивана Прокоповича, выпускника аграрного колледжа, эта уборка первая. Молодой механизатор сразу понял, что главное в деле - работать в тесной связке с коллегами.

Иван Прокопович, механизатор хозяйства "Парохонское":

"Идет первый трактор, и я своим краем должен немного перекрывать его, чтобы не было пропусков".

Мокрый полумеханизированный метод сбора клюквы в Беларуси используют только на Полесье. После обмолота витамины стягивают понтонами к берегу и по транспортеру грузят на прицеп, следующий этап - сортировка. На конвейере все лишнее удаляют, остаются сочные блестящие ягоды. Часть идет на реализацию, часть - на заморозку. Остается и на собственное производство.

Александр Савило, начальник производственного участка "Палескія журавіны":

"Производим вяленую клюкву, также побочный продукт, но не менее популярный получается клюквенный сироп. Планируемая урожайность - около 100 т должны собрать".

Прогнозы позитивные, несмотря на регулярные сюрпризы погоды в нынешнем году. Полезная ягода в Беларуси востребована. С удовольствием забирают на переработку консервные заводы и частные предприятия. Ее добавляют в хлеб, кисель, каши, масло.

Сегодня Беларусь входит в десятку крупнейших мировых производителей клюквы. Лакомства на основе ягоды знают на разных континентах. Пока продукт в цене, главное - не упустить золотой урожай. Сезон пурпурных водных ковров продлится до конца октября.