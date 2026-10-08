Уборка кукурузы на зерно стартовала в Витебской области

Белорусские аграрии продолжают формировать кормовую базу для животноводства. Ускоренными темпами собирают урожай с кукурузных полей. В этом сезоне в северном регионе намерены заготовить около 200 тыс. т кукурузы на зерно. По сравнению с 2025 годом площади увеличили почти в 5 раз.

Уборка кукурузы на зерно - важный этап агросезона. Высокобелковый корм - основа рациона поголовья. Заготовку ведут со строгим соблюдением всех технологий.

Каждое утро у главного агронома хозяйства "Липовцы" Юлии Провалинской начинается с мониторинга полей. Если початки проходят проверку на зрелость, в дело вступает техника. Задача - собрать урожай максимально оперативно, пока в кукурузе содержится наибольшее количество питательных веществ.

"Если в позапрошлом году мы вышли в поле 23 сентября, то в этом приступили к уборке 5-го числа. Погода, конечно, подвела - пошли дожди. Для нас сейчас главное, чтобы стояло сухое солнце. Рассчитываем полностью завершить работы до конца октября", - поделилась главный агроном.

Предпочтение в хозяйстве отдают проверенным гибридам. "Гарантио" и "амавит" стабильно дают высокий урожай. В среднем с 1 га собирают по 90 центнеров зерна.

Виталий Драбцов, заместитель директора СУП "Липовцы":

"Для хорошей урожайности мы подбирали подходящие поля. Внесен весь комплекс удобрений, подкормка соответствующая. Для обеспечения кормовой базы поголовья мы планируем собрать больше 3 тыс. т зерна кукурузы и 33 тыс. т силоса".

Дисциплина и технологии: формирование качественной кормовой базы

Высокие темпы уборки обеспечивает качественная подготовка техники и опытные экипажи. Механизатор Александр Шашков с уборки хлеба на кормозаготовку перешел с боевым настроем. В поле он находится весь световой день. На счету каждая погожая минута.

уборка кукурузы

"Убрали зерновые - нажал 1 тыс. т. Потом перешли на кукурузу. Переоборудовали комбайн. Комбайн у нас очень хороший. 2 года ему и за это время ни одной поломки не было. Главное его вовремя обслуживать и все будет нормально", - поделился механизатор СУП "Липовцы" Александр Шашков.

Чтобы обеспечить поголовье питательными кормами минимум на год вперед, собранный урожай необходимо доработать до нужной кондиции. Отличное подспорье - собственный зерносушильный комплекс. Влажность кукурузы здесь доводят до оптимальных 14 %. За час высушивают 30 т зерна.

Как рассказала заведующая зерносушильным комплексом СУП "Липовцы" Анастасия Царик, сейчас кукуруза на зерно приходит с влажностью 38-40 %. Она пояснила, что сырье автоматически подается в комплекс, сушится и отправляется на хранение. В дальнейшем его измельчают на комбикорм, богатый полезным для животных белком.

Агросезон - 2026: продовольственная безопасность страны

В этом сезоне в северном регионе намерены заготовить около 200 тыс. т кукурузы на зерно. Параллельно собирают урожай овощей, ведут сев озимых зерновых. Специалисты аграрного дела четко понимают, что грамотная и слаженная работа на перспективу - залог продовольственной безопасности страны.