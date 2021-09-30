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Уборка сахарной свеклы - на старте в хозяйствах Минской области
Сельхозорганизации Минской области ускоряют темпы осенне-полевых работ. Уже засеяно озимыми 65 % площадей. Продолжают убирать кукурузу на силос. Активно взялись аграрии и за сахарную свеклу. Урожай на переработку принимают два завода - в Слуцке и Городее. Предприятия готовы обеспечить сахаром как внутренний рынок, так и работать на экспорт. О полевых работах и их сладких результатах - Алексей Кондратенко (видео).
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