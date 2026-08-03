Уборочная-2026: в Беларуси собрано более 4,6 млн т зерна с учетом рапса, Брестчина в лидерах

Преодолевать важные рубежи жатвы белорусским аграриям помогает строгое соблюдение агротехнологий, дисциплина на местах и преданность делу. Легким этот труд никогда не бывает - все знают цену личному намолоту в тысячу тонн, достижению района в сто тысяч или всей области в миллион.

"Хлебная флотилия" трудится на полях страны - более 1,5 тыс. экипажей только в Минской области ведут свои "степные корабли" к новым рекордам.

Среди передовиков Вилейского района - механизатор ОАО "Новая Вилия" Роман Непакупный. На новом комбайне он уже собрал более 1 тыс. т урожая - результат, которого можно достичь только честным трудом. На севере Минщины знают цену каждому колосу, а потому работают преданно и с душой.

"Чувствую гордость. Все пошло от отца - он трудился в Вилейском районе, только в другой организации, и всему научил. Надежный комбайн, комфортнее намного, кабина просторнее, ширина захвата больше и производительность стала намного лучше", - отметил Роман.

Факт На 3 августа в Минской области насчитывается более 220 экипажей-тысячников.

Личная трудовая победа Романа Непакупного дополнила общий - золотой - триумф центрального региона.

Есть миллион тонн зерна - аграрии Минской области преодолели знаковый рубеж уборочной 2026 года. Таким образом каравай региона составил почти четверть от республиканского. В лидерах три района - Несвижский, Слуцкий и Копыльский, которые намолотили по 100 тыс. т нового урожая.

Первый миллион тонн в закромах - и неизменна хлебная традиция: пышный каравай и сноп из наливных колосьев, символы общего труда тысяч аграриев.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"Это определенный рубеж. При этом мы убрали всего лишь 46 % от запланированных 509 тыс. га, поэтому нам надо оперативно собрать тот большой урожай, который сегодня мы видим на полях. Нас особенно в этом году радует рапс. Так, сейчас его урожайность составляет 38 ц/га - это плюс 10 ц/га к уровню прошлого года".

Ответственность и преданность своему делу каждого труженика земли, строгая технологическая и трудовая дисциплина - залог мощного результата всей страны, а значит и продовольственного суверенитета Беларуси. На это акцентировал внимание и Президент во время рабочего визита в Брест.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Сейчас надо убрать хлеб. В целом по стране он должен быть не ниже уровня прошлого года. Если вы в этом году 12 млн т, не дай бог, дадите, - это будет великое достижение. Но даже 11,5 млн т - это хорошо. Самая главная проблема наша - отсутствие дисциплины. Технологической и, как говорили раньше, трудовой дисциплины. Все мы умеем делать. На каждом шагу я убеждаюсь, что мы умеем все делать, лучше Запада всякого и так далее, но если есть дисциплина, поэтому нужна железная дисциплина. Надо наш народ, людей - хоть это не популярно с моих уст - приучать к дисциплине. Будет дисциплина - мы все сможем".

Аграрии Брестчины намолотили 1 млн 17 тыс. т зерна без учета рапса

Уборочная кампания - 2026 в стране перешагнула экватор: освоено более половины площадей. Собран каравай весом более 4 млн 600 тыс. т зерновых с учетом рапса. Регион - лидер жатвы - Брестская область.

"Практически завершена уборка озимого рапса. Осталось убирать чуть больше 1 % площадей. Намолочено 233,7 тыс. т маслосемян при средней урожайности 32,5 ц/га, что выше прошлогоднего на 6,5 ц/га", - привел цифры главный специалист отдела Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Александр Бриштен.

Намолот первого региона - 1 млн 17 тыс. т зерна без учета рапса. Урожайность - более 46 ц/га. Стотысячный рубеж по уборке зерна преодолели Столинский и Пружанский районы. В эти жаркие дни тружеников полей объединяет одна важная миссия - вклад в общий урожай страны.

"Дождей не было. Как Бог дал - такой урожай. Еще на этот год, на такую погоду, более-менее. Вот я сегодня-завтра тысячу добью. В межсезонье работаю на большом тракторе: пашем, сеем, культивируем. Люблю эту работу, без комбайна вообще жить не могу", - рассказал механизатор хозяйства "Молодая гвардия" Юрий Никитюк.

В республике сейчас активно идет заготовка льна и кормов, а также подготовка почвы под сев озимого рапса. Стратегическая задача - завершить все работы строго в срок. Чтобы выдержать агротайминг, в полях с хлеборобами работают представители разных профессий, которые на время выбрали важное дело - убирать хлеб.