Уборочная кампания в Беларуси набирает обороты: темпы выше показателей 2025 года по всем областям

В Беларуси темпы уборочной-2026 превышают прошлогодние по всем областям.

Сейчас массово жнут озимый ячмень: освоено уже 40 % площадей, намолочено 416 тыс. т. В среднем с гектара собирают 42 ц. К работам приступила и Витебская область.

На счету Брестского региона уже 135 тыс. т, Гомельского - 98 тыс. т, Гродненского - 92 тыс. т. Аграрии Минского региона намолотили 70 тыс. т озимого ячменя, Могилевского - 19 тыс. т.

Также идет второй укос трав. Уже освоено 43 % площадей от плана. Сена заготовлено 323 тыс. т, сенажа - 9 млн 683 тыс. т, силоса - 308 тыс. т.

Почти с трети территорий заготовлено травяных кормов. Льна вытереблено на 6 тыс. га.