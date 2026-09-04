Уборочная кампания в Беларуси выходит на финиш: зерновые убраны почти на 99 %

Уборочная на финише. Зерновые и зернобобовые культуры в Беларуси убраны почти на 99 %. В полях остаются гречиха (около 13 тыс. га) и чуть более одной тысячи гектаров проса.

Впереди - уборка некоторых зернобобовых, в основном люпина, который из-за биологических особенностей созревает чуть позже. Всего осталось убрать около 3 тыс. га таких культур.

Параллельно идет уборка сахарной свеклы. В этом году к ней приступили на пять дней раньше, чем в 2025 году, чтобы завершить уборку и вывозку корнеплодов в более оптимальные сроки. Активно ведется уборка картофеля и овощей.

Николай Лешик, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Одновременно идет уборка картофеля. О закладке на хранение картофеля еще говорить рано, поэтому темпы незначительные, но уборка ведется. Идет уборка овощей. Всего убрано порядка 27 % в учетном секторе овощной продукции - это 2100 га, из них 1600 га - зеленый горошек. Также убраны небольшие объемы капусты, лука, свеклы, моркови - продукция ранних сортов, которая поставляется, начиная с августа, на полки наших торгующих организаций".

Уже сейчас белорусские аграрии закладывают фундамент будущего урожая. Сев озимого рапса завершен. Аграрии приступили к севу озимых зерновых культур.